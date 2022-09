La presse n’en revient pas de l’exploit du Club Bruges en Ligue des champions : "est-ce vraiment arrivé ? !"

Il y a quatre ans, le Club Bruges d’Ivan Leko gagnait sur le score de 0-4 à Monaco et signait une prestation qui allait rentrer dans l’histoire du football belge. La portée de cette victoire sur le même score à l’Estadio do Dragao de Porto quatre ans plus tard revêt encore une saveur plus unique. Car le Club Bruges vient d’enchaîner deux succès dans une Ligue des champions toujours plus inaccessible aux petits poucets. Le tout sans concéder le moindre but et en se payant le scalp du champion du Portugal en titre. Après deux journées, les Brugeois sont en tête de leur groupe. La presse n’en revient pas.