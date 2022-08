La presse italienne sous le charme de De Ketelaere : "Un magicien", "Il est déjà le prince de San Siro"

"On dirait qu’il joue à Milan depuis un an", a de son côté commenté "La Gazzetta dello sport". "Il est nécessaire de dédier quelques lignes à De Ketelaere. Charismatique et auteur d’un assist somptueux, CDK a fait forte impression devant les 70 000 supporters de San Siro", a poursuivi le célèbre quotidien sportif italien qui a tout simplement dédié sa Une au Belge, titrant : "De Ketelaere, un magicien à San Siro".

Le journal aux pages roses ne s’est pas arrêté là, déclarant que le Diable Rouge était déjà "le Prince de San Siro". Milan avait son dieu avec Zlatan Ibrahimovic, son roi avec Romelu Lukaku, la capitale mondiale de la mode a désormais trouvé son prince.