La presse italienne atterrée après l’élimination de la Squadra Azzurra : "Un nouveau désastre", "En enfer", "Nooon"

En enfer - Corriere Dello Sport

"Incroyable, un nouveau désastre" enchaînent ce matin les journalistes du Corriere Dello Sport.

"Le 11 juillet, nous avons célébré la conquête d’un incroyable titre européen dans les rues d’Italie. Huit mois plus tard, les nuits magiques se sont transformées en cauchemar. […] Pour la deuxième fois consécutive, l’Italie verra une Coupe du monde depuis son salon. Une élimination incroyable, si inattendue qu’elle en est stupéfiante. […] Un silence irréel a enveloppé Palerme, devant un public incrédule qui avait enfin pu remplir les tribunes à 100%. C’était censé être une soirée de fête, ça s’est transformé en un remake d’Italie-Suède. Pire encore, étant donné que nous avons relevé ce défi en tant que champions d’Europe en fonction."

Hors du Monde – Gazzetta dello Sport

"Le Championnat d’Europe n’était qu’une illusion : le football italien est actuellement dans une profonde crise systémique."

"Adieu le Mondial, adieu l’Euro, adieu à tout ça. […] L’aventure est finie, l’Italie n’est plus, le jeu de Mancini n’existe plus. Nous méritons de rester en dehors de la Coupe du monde. Nous sommes de retour dans l’apocalypse."

Nooooooooon ! – TuttoSport

"De San Siro à Barbera, le cauchemar se matérialise à nouveau et l’Italie sera obligée de regarder le Mondial à la télévision pour la deuxième fois consécutive. Après la Russie en 2018, les Azzurri manqueront aussi le Qatar en 2022. À Milan en 2017, c’est la Suède qui a éliminé l’équipe nationale de Ventura, cette fois c’est la Macédoine du Nord qui a évincé Mancini, dont les champions d’Europe n’ont même pas réussi à défier le Portugal, qui, lui, n’a pas manqué son rendez-vous. C’est un but de Trajkovski qui a trompé Donnarumma à la 92e minute et a mis fin aux rêves de gloire des Azzurri."

Toujours en dehors du Mondial – Guerin Sportivo

"L’Italie ne participera pas à la Coupe du monde pour la deuxième fois consécutive et il n’y a qu’un seul terme à utiliser : échec. […] L’Italie de Mancini reste très différente de celle de Ventura : un groupe de joueurs cohérent, sans trop de stars mais toujours de haut niveau, un Euro gagné contre vents et marées…

Malheureusement, nous aurons beaucoup de temps pour une analyse approfondie, tout en résistant à la tentation d’assimiler l’équipe nationale au reste du football italien. Dans le présent, il y a la douleur violente et sourde du plus grand événement sportif mondial que nous ne verrons qu’à la télévision, pour la deuxième fois consécutive. En 2026, il y aura des Italiens presque majeurs qui ne se souviendront même pas d’une seule Coupe du Monde avec l’Italie. A condition qu’en 2026 nous soyons capables de nous qualifier."