La presse européenne encense Courtois malgré le "sinistre total" du Real Madrid face à Manchester City

Il n’y a pas eu photo : Manchester City s’est facilement qualifié pour la finale de la Champions League avec une victoire indiscutable 4-0 face au Real Madrid en 1/2 finale retour de la compétition. La presse européenne souligne dans ses colonnes ce matin la supériorité incontestable des hommes de Pep Guardiola mais n’oublie pas de mettre en avant Thibaut Courtois, sans qui l’addition aurait eu des aspects de déroute historique pour le Real Madrid.

"Quelle démonstration de puissance !" titre le Bild en Allemagne, alors que L’Equipe écrit que "Manchester City a pris une revanche éclatante et torpillé le Real Madrid."

En Italie, la Gazzetta dello Sport met en avant l’écrasante domination de l’équipe anglaise en début de match. "Dans les 10 premières minutes, les statistiques indiquaient 100 passes réussies de City contre 10 du Real. Le match était lancé avec d’un côté une équipe qui possédait le ballon et le jeu, de l’autre une équipe qui voulait laisser faire en espérant que la tempête passe, comme cela s’est produit au Bernabeu"… ou comme l’an passé sauf qu’ici, City n’a pas craqué. "En 2022, le Real l’avait emporté 6-5, en 2023 il s’était incliné 5-1... malgré un Courtois colossal, seul rempart parmi ses compagnons méconnaissables."

La prestation du gardien belge est d’ailleurs soulignée par l’ensemble de la presse. Sans lui, le score aurait été bien plus sévère.

"Courtois a évité une défaite encore plus lourde" souligne AS. "Il apparaîtra dans le rapport comme le seul survivant de la catastrophe."

"Sinistre total à Manchester" souligne le quotidien espagnol, ajoutant que "City était bien au-dessus du Real et met fin au rêve de la Decimoquinta (la Quinzième) sans même avoir besoin de Haaland."