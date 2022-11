La presse espagnole sous le charme de Courtois, dézingue encore Hazard, les journaux Canadiens plus fiers que déçus

La rencontre entre la Belgique et le Canada a laissé une impression particulière, peu importe l’endroit dont on l’a regardée. Dans le pays de nos adversaires de ce mercredi, il y avait un peu de déception dans la presse ce matin, mais aussi et surtout beaucoup de fierté dans ce pays peu friand de "soccer". En Espagne, on est encore sous le charme de Thibaut Courtois alors qu’Eden Hazard n’a toujours pas convaincu certains journaux.

Au Canada, globalement peu d’articles ont été publiés en ce lendemain d’une défaite pourtant très encourageante, mais le pays n’est pas encore une nation très fan de football.

Dans l’Edmonton Journal : "Le Canada ne recule pas dans une courte défaite contre la Belgique lors du retour de la Coupe du monde."

Sur Canada Soccer, "le Canada réalise un retour impressionnant à la Coupe du monde."

Dans le Journal de Montreal la rencontre a confirmé le nouveau statut du football au pays du hockey : "Ce qu’on peut affirmer sans avoir peur de se tromper, c’est que le Canada a gagné beaucoup de respect avec cette prestation face à une Belgique qui avait peu de solutions pour gérer la vitesse des Rouges. Il n’y a plus de doute possible, Herdman et sa troupe ont entièrement mérité leur place à ce Mondial, mais on le savait déjà puisqu’ils avaient terminé au premier rang de la qualification de la CONCACAF. Ce qu’ils ont confirmé mercredi, c’est que ce n’était pas un accident. Ils forment réellement une très bonne équipe qui, avec encore un peu de progression, va pouvoir continuer de se frotter aux meilleurs."