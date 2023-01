La presse espagnole ne comprend plus un Eden hazard "fantomatique", "Madrid jouait à dix !"

"Carlo Ancelotti a tenu parole et a titularisé Hazard à Caceres, mais le Belge n’a pas compris l’allusion de son coach. Il a passé plus d’une heure sur le terrain, mais c’est comme s’il n’y était même pas. […] Les performances de Rodrygo et Asensio ont rendu tout cela encore plus évident. Tous deux ont fait preuve d’implication et de professionnalisme dans une rencontre où il fallait s’enfoncer dans la boue. Hazard a complètement disparu et cela ne fait qu’ajouter des nuages noirs sur son avenir à Madrid."

"Ses chiffres dans cette rencontre sont révélateurs : aucune tentative de dribble pour celui qui, à Chelsea, était l’un des meilleurs en un contre un. Aucune faute reçue non plus, conséquence de son absence de dribble. Seulement 24 ballons touchés avec cinq perdus. Aucun tir au but non plus. Une prestation fantomatique qui l’empêche même d’obtenir des opportunités en Coupe du roi…"

Marca précise malgré tout le fait qu’Ancelotti a tenu à souligner les difficultés pour le type de joueurs que sont Hazard et Rodrygo lorsqu’ils doivent jouer sur un terrain en aussi piteux état. Mais les journalistes semblent peu convaincus… l’issue est inéluctable pour eux et ils semblent vraiment pressés de voir Hazard partir, même s’ils sont conscients que cela devra attendre l’été prochain.