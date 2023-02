La presse cinématographique belge récompense les films Las Bestias, L’Empire du Silence et Flee

Le Grand Prix, décerné au meilleur film de l’année écoulée, est allé au thriller "Las Bestias", "pour sa mise en scène exceptionnelle, qui montre autant la brutalité que la tendresse humaine, et affirme la force du cinéma européen", selon l’UPCB. Les quatre autres finalistes étaient "Everything Everywhere All at Once" de Daniel Kwan & Daniel Scheinert, "Decision To Leave" de Park Chan-Wook, "Licorice Pizza" de Paul Thomas Anderson et "Sans filtre" de Ruben Östlund.