La presse argentine jubile après la victoire : "Gloire éternelle pour l’Albiceleste et Messi"

Le cri du cœur : "Nous sommes champions du monde", barre toute sa Une, le quotidien sportif argentin Olé, thème repris par l'ensemble des médias du pays qui rendent unanimement hommage au génie de Lionel Messi, le guide de l'Albiceleste qui a remporté dimanche sa troisième couronne mondiale aux tirs au but contre la France, en finale de la Coupe du monde au Qatar.

La photo de Messi avec le trophée et celle de toute l'équipe argentine criant sa joie lors des festivités d'après match, se retrouvent dans tous les médias et les réseaux sociaux, qui ont palpité aux rebondissements d'une "finale épique", expression la plus reprise pour évoquer le score de 3-3 après prolongation puis la fatidique séance des tirs au but.

"Gloire éternelle à Messi" titre une chronique d'Olé, traduisant le sentiment général en Argentine, qui attendait depuis près de vingt ans, le sacre mondial de son célèbre numéro 10, qui rejoint Diego Maradona au Panthéon des dieux du football.

Messi, "la coupe manquait à son palmarès : un doublé et des larmes de champion", souligne TyC Sports, chaîne de sport argentine.

Le journal madrilène Marca écrit pour sa part : "Ça y est Léo, tu tiens ton Mondial. Et tu le mérites". Et pour le quotidien argentin La Nacion, l'Albiceleste "touche le ciel".

"Finale inoubliable", "délire", "extase", "la meilleure finale de tous les temps", fleurissent dans la presse argentine qui savoure comme il se doit un troisième triomphe planétaire après ceux de 1978 à domicile, et de 1986 au Mexique avec le regretté Diego Maradona en état de grâce.

"Le bonheur d'un pays", évoqué par le quotidien Clarin, résume le sentiment de 47 millions d'Argentins, qui ont crié au doublé de Messi, au but de Di Maria, souffert avec le triplé de Mbappé et se sont extasiés devant les arrêts du gardien "Dibu" Fernandez, encore décisif lors de l'épreuve des tirs au but.

Même au Brésil, grand rival de l'Albiceleste, on a sportivement évoqué la victoire des "frères" argentins. Ainsi le quotidien d'information O Globo a salué le sacre de ses voisins et s'est joint aux louanges envers Messi : "le meilleur", qui "méritait grandement" de soulever la coupe.