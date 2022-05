La presse anglaise fait profil bas après l'élimination de Manchester City et évoque "un Kar crash"

Les principaux quotidiens généralistes britanniques n'ont pas consacré beaucoup d'espace à l'élimination de Manchester City en Ligue des Champions au sein des premières pages de leurs éditions du jeudi.

Presqu'aucune trace de la bande à Pep Guardiola mais pourtant bien du sport qui saute aux yeux en 'Une'. The Times, The Guardian et Metro consacrent un bel espace à la vente aux enchères record du maillot porté par Diego Maradona lors du match de Coupe du monde 1986 face aux Anglais, vendu pour 9,3 millions d'euros.