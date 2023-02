La "presque Will Smith" de Juliette Binoche à Jamel Debbouze : l’autre fait marquant des César

Les César se sont tenus vendredi et ont notamment récompensé les Belges Virginie Efira et Bouli Lanners. Jamel Debbouze était maître de cérémonie et dans son monologue d’ouverture (voir ci-dessous), il avait prévenu, expliquant pourquoi d’autres avaient peur et ne voulaient pas présenter la cérémonie : "T’es pas à l’abri d’une Will Smith", référence à cette fameuse gifle qui fait toujours parler 1 an après.

A la 9e minute, il dit pour plaisanter "Qu’est-ce qui marche en ce moment ? Astérix, Avatar, Top Gun" et il évoque des films d’auteur "sans cascade, sans effet spécial. C’est normal, ça ? Non mais sérieusement, vous voulez faire des entrées ou pas ?" Il fait alors des propositions comme l’attaque de ninjas alors que Vincent Lindon "marche langoureusement" vers Juliette Binoche dans un des films en lice ce soir-là (Avec amour et acharnement de Claire Denis). Ça a fait réagir Juliette Binoche qui s’est levée et a dit "Je ne suis pas d’accord. On fait aussi des entrées !" puis "Tu l’as pas vu, le film !", déstabilisant un peu Jamel

Elle reviendra sur l’incident dans un post Instagram, précisant "Désolé Jamel avec tout le respect et l’amour que j’ai pour toi, et tu le sais, je ne suis pas d’accord pour te laisser dénigrer ce cinéma-là, ni ceux qui prennent le risque de le faire" et concluant avec un smiley "T’as de la chance que je ne sois pas la sœur de Will Smith"