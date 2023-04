La 'presque' chanson de Disney reprise en chœur par "Salut les copions"

Salvatore Di Bennardo, plus communément appelé Salva, est le comique troupier de l’équipe de Salut les copions. Il invente des petites chansons drôles qui illustrent parfaitement les sujets qu’il doit disserter dans l’émission.

Salva est non seulement musicien, chanteur, auteur de bandes dessinées, standupeur mais surtout un charmant camarade de jeu. Il a encore brillamment chanté son sujet : "Comment bien vivre de son art". Walid et son équipe sont restés ébahis à l’écoute de cette 'presque' comédie musicale, digne d’un dessin animé Disney. On le surnommera bientôt notre 'Rossignol du boulevard Reyers' ou encore notre 'Castafiore du service public'.