La présidente taïwanaise et le président élu du Paraguay réaffirment leurs liens

La présidente de Taïwan Tsai Ing-wen a appelé vendredi le prochain président du Paraguay Santiago Peña, élu le week-end dernier, pour réaffirmer les liens entre l'île et son unique allié diplomatique en Amérique du Sud, a annoncé son bureau.

Au cours d'une conversation téléphonique de vingt minutes, Mme Tsai a félicité M. Peña et l'a remercié d'avoir "exprimé sa position ferme en faveur du maintien et du renforcement des relations entre Taïwan et le Paraguay", a affirmé son bureau dans un communiqué. Le président élu a de son côté déclaré se réjouir de se rendre à Taïwan et de la rencontrer "dès que possible", espérant que les deux alliés pourront "continuer à approfondir leurs échanges et leur coopération", a ajouté la même source. "J'ai hâte de travailler avec vous pour faire avancer notre coopération bilatérale et le bien-être de nos peuples", a tweeté Mme Tsai à l'issue de leur conversation. L'élection de l'économiste Santiago Peña, dont le parti conservateur Colorado est au pouvoir depuis sept décennies, a dissipé les craintes de Taipei, qui redoutait de voir Asuncion reconnaître Pékin au détriment de Taipei. Le candidat de l'opposition Efrain Alegre avait annoncé son intention de réévaluer les relations du Paraguay avec Taïwan en cas de victoire.