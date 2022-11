La présidente Meloni rate son rendez-vous avec l’histoire

Pourquoi l’article "le" n’est-il pas un détail insignifiant en 2022 ? Le masculin générique n’est pas une règle anodine mais s’est créé au fil du temps et maintient une hiérarchie sociale ainsi que sémantique. La langue est un aspect fondamental d’une société. Elle définit et façonne la manière dont nous donnons un sens à nos expériences, et fixe les paramètres qui guident notre compréhension de ce qui est (et n’est pas) possible. Non seulement en termes de représentation mais aussi en termes de valeurs !

Une recherche menée par la Banque mondiale en 2019 a identifié pour la première fois la structure grammaticale concernant le genre de plus de 4000 langues, représentant 99% de la population mondiale. 38% de la population mondiale parle une langue sexuée, comme l’italien et les langues romanes. Les langues sexuées classent les objets comme masculins ou féminins, mais reconnaissent également le genre masculin comme incontestablement dominant.

Nous parlons spécifiquement d’un genre masculin "universel", c’est-à-dire d’un genre qui, surtout en italien, représente tous et toutes. Des recherches ont montré que les langues sexuées sont associées à des taux de participation au marché du travail très faibles pour les femmes et à des normes de genre plus régressives.

La différence entre le ou la président·e a donc d’énormes conséquences sociales et économiques. L’Institut européen pour l’égalité de genre (EIGE) a publié le 25 octobre le nouvel indice d’égalité pour les pays européens. Sur 100 points possibles, l’Italie a un indice de 63,8 et se situe à la 14e place, sans amélioration depuis 2018 – des données peu encourageantes. La Suède occupe la première place avec un indice de 83,9, la moyenne européenne étant de 68. Un chiffre en particulier donne une idée du retard de l’Italie sur les questions d’égalité : seulement 42% des femmes en Italie travaillent (contre 67% en Europe).