La présidente de la Chambre des représentants des États-Unis lit un poème de Bono sur l’Ukraine

Lors du déjeuner annuel organisé par la Maison Blanche pour célébrer la Saint-Patrick, Nancy Pelosi (présidente de la Chambre des représentants des États-Unis) a lu un poème écrit par le frontman de U2.

Bono a expliqué dans un tweet qu’il envoyait habituellement à Nancy Pelosi un court poème humoristique à lire lors de ce déjeuner. Pour l’événement de cette année, il a choisi d’en proposer un légèrement "différent" car le but n’était pas qu’il soit amusant. Le discours a néanmoins suscité des réactions et de l’émotion dans la salle car celui-ci évoque la guerre entre la Russie et l’Ukraine.

Dans son poème, Bono mentionne "le chagrin et la douleur de l’Irlande" – faisant probablement référence au conflit entre la République d’Irlande et l’Irlande du Nord entre 1960 et 1998 – en le comparant à la situation actuelle en Ukraine. "Le nom de saint Patrick est maintenant Zelensky", a-t-il écrit dans ce poème.

Bono a affirmé que le poème "n’a pas été écrit pour être publié", mais il l’a partagé sur Twitter en soutien au peuple ukrainien.

Découvrez le poème de Bono dans son intégralité ci-dessous :