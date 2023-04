La présentatrice ne parle pas, elle signe. Télésambre lance son JT spécialement dédié aux sourds et malentendants

Télésambre, la télé locale de Charleroi lance un journal spécialement dédié aux sourds et aux malentendants. Son nom : l’Hebdo Signé.

Ce JT sera diffusé une fois par semaine, il fera le tour de l’actualité de Charleroi et des environs. Premier numéro : ce dimanche 16 avril. A la barre, c’est Sybille Fonzé qui a été choisie. Alors, Stressée ?

"Bien sûr que je suis stressée !" répond la journaliste en langue des signes. "C’est la première fois qu’un présentateur sourd réalise ce type de travail. C’est un enjeu très important puisque je vais constituer un modèle pour les personnes sourdes."

Comment cela va se passer ? La présentatrice, face caméra, parlera aux téléspectateurs en langue des signes. Une voix off s’occupera du doublage "sonore" en langue française. Pour les sourds et malentendants ce n’est pas un détail "grâce à ce système, il n’y a pas de déperdition d’information" explique Martial Dumont, le rédacteur en chef de Télésambre. "Quand on traduit, c’est difficile d’être fidèle au message de manière tout à fait précise." Notez que l’intégralité du JT sera également sous-titrée.