La présence du maire de Téhéran à Bruxelles provoque des remous

Interpellé, le secrétaire d’État bruxellois Pascal Smet (Vooruit), en charge des Relations européennes et internationales, rappelle que l’accès au territoire est une compétence du Fédéral et que l’octroi d’un visa relève de l’Office des étrangers et du ministère des Affaires étrangères.

"Le Brussels Urban Summit est une grande conférence avec plus de 2600 participants inscrits en provenance de 600 villes du monde entier", précise son porte-parole. "Bruxelles est une capitale diplomatique. Ce n’est pas parce que certaines personnes sont présentes qu’on est pour autant d’accord avec elles. La concertation reste le cœur de la diplomatie."

Du côté du cabinet de la ministre Hadja Lahbib (MR), on précise que Pascal Smet "a, malgré l’avis négatif des Affaires étrangères, décidé d’inviter, entre autres, le maire de Téhéran au Brussels Urban Summit. Il a expressément demandé à nos services de ne pas s’y opposer en soulignant l’importance pour la Région bruxelloise d’avoir la représentation de Téhéran à cet évènement".