La présence de plastique largement sous-estimée dans les produits textiles par les consommateurs.

Conduit auprès de 1000 Américains âgés de 18 ans et plus, le sondage révèle plus précisément que plus des deux tiers des personnes interrogées (69%) ignorent que du pétrole brut est utilisé pour fabriquer des textiles destinés à l’habillement et donc que les vêtements contiennent des matières plastiques. Et il ne s’agit pas ici que d’un constat général puisque plus d’un quart des Américains (27%) affirment qu’aucun de leurs vêtements ne contient ce type de matières.

D’après l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (Ademe), le polyester, matière synthétique dérivée du pétrole, demeure le plus produit dans le monde avec pas moins de 60,5 millions de tonnes en 2021. Et ce, avec les conséquences que l’on connaît sur l’environnement, le lavage de ces fibres étant à l’origine de la migration de centaines de milliers de tonnes de microparticules de plastique dans les océans chaque année.

Les consommateurs font des efforts pour revaloriser les vêtements mais le recyclage est loin d’être la méthode la plus plébiscitée (25%), se positionnant loin derrière le don à des associations caritatives ou à des friperies (83%) et le don aux amis ou à la famille (42%). Notons que plus d’un tiers des parents (38%) affirment faire l’effort de recycler leurs vêtements, soit plus du double des sondés sans enfant (18%).