La préparation des Belgian Cats pour l’EuroBasket passe par la Belgique

A moins de trois semaines de l’EuroBasket féminin, qui se déroulera du 15 au 25 juin en Israël et en Slovénie, les Belgian Cats, 7es au ranking mondial, poursuivent leur préparation. Après avoir disputé deux matches en Serbie, 8e nation mondiale, (une victoire et une défaite) la Belgique va affronter la Grèce (17e) à deux reprises ce week-end. Une équipe belge qui ne sera pas encore au complet. Le championnat de France s’est clôturé cette semaine avec la victoire de Lyon et Julie Allemand face à Villeneuve d’Ascq, l’équipe de Rachid Meziane et Hind Ben Abdelkader. Si le coach français effectuera son retour, les deux joueuses en revanche seront toujours indisponibles. La meneuse liégeoise de l'ASVEL est au repos alors que la joueuse de Villeneuve d'Ascq souffre toujours d'une blessure au genou. Laure Resimont (nez cassé) et Nastja Claessens (quadriceps) sont également indisponibles. Les choses sérieuses commencent en tout cas pour les Cats avec en point de mire les championnats d’Europe.

Après avoir survolé les éliminatoires, l’équipe nationale belge a validé son ticket pour les championnats d’Europe il y a trois mois. Une compétition à laquelle les Cats vont prendre part pour la 4e fois consécutive avec des ambitions affirmées comme l’explique Antonia Delaere, qui après avoir évolué à Venise cette saison va rejoindre l’équipe espagnole de Salamanque : " C’est certain. On ne va pas y aller pour faire de la figuration. On a déjà remporté deux médailles de bronze. En 2017 en République tchèque et en 2021 en Espagne. On a donc une certaine expérience et je trouve que l’équipe actuelle ne manque pas de qualités. On développe un basket direct et rapide avec une défense très agressive. On n’a plus le statut de underdog. La Belgique est respectée par tout le monde. C’est très valorisant mais il faut aussi rester réaliste. On sera forcément attendues de pied ferme par tous nos adversaires car il n’y aura plus d’effet de surprise ".

Une médaille avant les Jeux Olympiques

Antonia Delaere, qui fait partie des cadres de l’équipe belge, entend bien jouer un rôle en vue dans ces championnats d’Europe. La joueuse belge estime que les Cats ont une belle carte à jouer : " C’est clair mais on devra jouer sur nos qualités, à savoir le collectif même s’il y a de grosses individualités dans l’équipe. On doit aussi intégrer de jeunes joueuses qui ne manquent pas de talents. Nous serons prêtes pour disputer les grands tournois comme l’Euro avant je l’espère les Jeux Olympiques. On ne doit pas se cacher et viser une médaille à l'Euro même si l’objectif prioritaire est de terminer dans le top 5 pour pouvoir disputer le tournoi préqualificatif pour les JO ".

Place aux choses sérieuses

Avec l’arrivée de nouvelles joueuses comme Maxuella Lisowa, Nastja Claessens et Ine Joris, un vent nouveau souffle sur l’équipe belge qui peut compter sur ses joueuses cadres comme Antonia Delaere mais aussi Kyara Linskens, Julie Vanloo mais surtout ses fers de lance que sont Julie Allemand et bien sûr Emma Meesseman, qui vient de remporter l’Euroligue avec son club de Fenerbahçe et cela pour la 5e fois de sa carrière.

Avant de s’envoler pour Israël où se dérouleront la phase de groupes et les barrages, les Cats entament donc un programme chargé avec quatre matches en Belgique. Tout d'abord, une double confrontation face à la Grèce, ce vendredi soir à 20 heures à la Mons Arena et puis à Braine-l’Alleud, au Complexe Gaston Reiff, la salle des Castors, ce dimanche à 16 heures. La délégation belge prendra ensuite la direction de l’Espagne pour poursuivre une préparation intensive avec un stage au cours duquel notre équipe nationale affrontera la Roja, 4e mondiale et meilleure nation européenne, ainsi que la Turquie (11e au ranking européen) avant un retour au pays où la Belgique sera opposée à la Chine (numéro 2 mondial) le 8 juin à Courtrai, et le 10 juin à Louvain. Deux jours plus tard, les Belgian Cats rejoindront Tel Aviv pour y disputer l’Euro, avec un premier match programmé le 15 juin face au pays organisateur.