La préparation catastrophique de Delphine Nkansa avant son 100m : "J’ai oublié mon maillot à la chambre d’appel… J’en ai marre de mon organisation"

Tandis que Rani Rosius est parvenue à se qualifier pour les demi-finales du 100m aux championnats du monde d’athlétisme à Budapest, dimanche, Delphine Nkansa est, elle, passée à côté. La faute à une préparation catastrophique.

"Je ressens une douleur à l’ischio depuis longtemps. J’ai encore eu mal à l’échauffement. En plus il faisait très chaud… c’était la catastrophe. Après j’ai encore eu un petit problème d’organisation… J’ai oublié mon maillot à la chambre d’appel. Ils m’ont appelé et j’ai dû y retourner en courant car j’étais en retard. En arrivant sur la piste, je n’étais plus dedans. J’en ai marre de mon organisation", a-t-elle confié à notre envoyé spécial David Bertrand.

Auteure d’un chrono de 11.40, ce qui n’est pas si mal, la jeune belge sait qu’elle aurait pu mieux faire : "Je savais que ça n’allait pas être suffisant pour passer. Mais j’aurais pu faire mieux si j’avais eu plus d’organisation et si j’avais mieux dormi. C’est peut-être le stress… Je n’ai jamais commis d’erreur pareille auparavant. J’ai couru dans tous les sens, traversé le pont en courant…"

Nkansa est d’ailleurs arrivée hors délai mais elle a finalement été autorisée à courir. "Ça ne devrait pas arriver, surtout aux mondiaux. Je ne commettrai plus cette erreur", a-t-elle conclu.