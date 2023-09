La prémonition du vainqueur Remco Evenepoel : "Quand l’échappée s’est formée, j’ai senti que c’était ma journée"

Quand sera-t-il enfin rassasié ? La question mérite d’être posée. Au terme d’un nouveau superbe numéro, Remco Evenepoel a amassé sa 3e victoire sur la Vuelta 2023, sa 50e déjà dans sa carrière. Forcément, au sommet, c’est tout sourire qu’il s’est présenté au micro de Jérôme Helguers, surtout qu’il en a profité pour s’assurer mathématiquement le maillot à pois.

A chaud, la ligne d’arrivée à peine franchie, il est revenu sur cette nouvelle journée passée aux avant-postes : "L’échappée s’est faite assez facilement après 10-15 kilomètres puis le peloton nous a donné de l’espace. C’était une journée assez calme dans l’échappée. J’ai essayé de prendre tous les points pendant chaque montée. Puis ici, sur la montée finale, qu’on a dû faire deux fois, je sentais que j’étais le meilleur du groupe et que j’avais encore beaucoup de réserves dans les jambes. Sans vraiment attaquer, juste avec un très haut rythme et une accélération sur les pentes les plus dures, j’ai pu lâcher tout le monde."

Une victoire qu’il a sentie venir très vite. Déjà quasiment dès le matin, au réveil : "C’est une victoire méritée après la journée d’hier. Ce matin, je disais à Klaas Lodewijk (ndlr : son directeur sportif) que je me sentais bien, que j’avais bien dormi. Quand l’échappée s’est formée, j’ai senti que c’était ma journée, que j’avais des jambes extraordinaires. Je voulais y aller, c’est une victoire méritée."

Seul devant une meute lancée à sa poursuite, il a même pu profiter un peu : "J’ai quand même bien poussé dans la vallée pour prendre encore plus d’avance. Puis à 3 ou 4 kilomètres de l’arrivée, ils me disent que j’ai 4 minutes d’avance, que je ne devais donc plus pousser à fond. Mais comme je viens de le dire, je ne sentais pas mes jambes aujourd’hui, je pouvais pousser autant que je le voulais. Je suis très heureux, c’est la fin d’une Vuelta extraordinaire."

Le Belge en profite pour amasser sa 50e victoire professionnelle. Mais bon, vous le connaissez, il est évidemment au courant de la statistique : "Cette année, c’est ma 13e et ce ne sont que des victoires World Tour, c’est encore une saison extraordinaire pour moi."

Comme quoi, malgré la déception du Tourmalet, Remco Evenepoel a très vite retrouvé le sourire. Tant mieux !