La Première vous fait vivre en direct les Francofolies de Spa et d'autres grands événements culturels de l'été

Le Festival International des Arts de la Rue de Chassepierre revient les 19 et 20 août et vous fera drôlement réviser et revisiter, au travers de créations singulières, des histoires familières.

Plus de cinquante compagnies, venues de Belgique, de France, de Suisse, des Pays-Bas et de Grande-Bretagne, feront des histoires à travers les rues et les prairies du village. Cédric Wautier, assisté de Catherine Robert, recevra les artistes et prendra la température sur place.

► En direct le 18 août de 20h à 22h et le 19 août de 14h à 16h.