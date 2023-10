La première toile de "l’Empire des lumières" de Magritte sera mise en vente en novembre

La maison Christie’s mettra en vente aux enchères la première toile de la série "L’Empire des lumières", peinte en 1949 par René Magritte, a-t-elle annoncé mardi. L’œuvre, estimée entre 25 et 35 millions de dollars, sera un moment fort de la soirée 20 th Century Evening Sale qui se déroulera à New York le 9 novembre.

"L’œuvre est un exemple sublime des plus belles compositions surréalistes" du peintre belge, écrit Christie’s.

"Empreinte d’un sens du mystère qui déroute et séduit, elle présente une rencontre apparemment impossible du jour et de la nuit en un seul instant."

Pendant 15 ans, entre 1949 et 1964, Magritte a réalisé 17 peintures à l’huile de cette série, et dix autres à la gouache. Le tableau mis en vente est la première toile achevée, mais pas la première que l’artiste avait commencée. Les 16 autres œuvres réalisées ensuite, toutes de légères variantes basées sur la conception de la simultanéité du jour et de la nuit, ont été réalisées pour des collectionneurs intéressés, en réponse à l’extrême popularité de l’exemplaire principal.