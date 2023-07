La première saison de "Trentenaires" arrive sur La Une

Cet été, La Une vous propose de (re)découvrir la série belge Trentenaires. 24 épisodes passionnants, touchants, drôles et émouvants, au plus proche de la vie d'une bande de potes, à suivre au rythme d'un épisode tous les jours de la semaine dès le lundi 31 juillet à 17h45.

Après avoir cartonné sur Tipik et Auvio, la saison 1 de la série belge Trentenaires débarque sur La Une cet été. On y fait la connaissance de Alessandra, Vince, Sophie, Luca, Max, Sarah, Karim et Malik, une bande de potes inséparables. Ils se connaissent depuis toujours et ont tout traversé ensemble, jusqu'à la mort tragique de l'un d'entre eux. Aujourd'hui trentenaires, ils font face aux défis du quotidien : l'amour, les enfants, la carrière, les parents qui vieillissent, l'amitié, les doutes et les questions existentielles. Mais une seule chose ne changera jamais : le soutien qu'ils s'apportent les uns les autres pour surmonter ces épreuves universelles. Car les liens du cœur sont parfois plus forts que les liens du sang. "Trentenaires, c’est une ode touchante, drôle et émouvante au temps qui passe."