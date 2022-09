La première réunion de parents d'André Demarteau

Il a sorti sa casquette et a troqué son skate contre une poussette, le "papa ghetto" André Demarteau était de retour ce matin dans le Réveil de Tipik avec Audrey, Lara, Marco et François !

Cette semaine, André Demarteau a été convoqué par l'école de sa fille... Pour sa première réunion de parents.

"Ma fille est en première maternelle, je me demandais ce qu'elle avait fait de si grave pour que je sois convoqué, c'est pas Al Capone non plus. (...) En fait c'était pour tous les parents ! Je me retrouve dans le réfectoire et c'est trop chelou parce que tous les parents sont assis sur des petites chaises d'enfants. Tu peux être qui tu veux dans la vie, quand tu es assis sur ce genre de chaise, tu as zéro charisme."