La première pierre de la piscine olympique de Louvain-la-Neuve est posée

La future piscine accueillera tous les publics, de la ville et des alentours d'ailleurs, mais pour l'université, elle présente une forte plus value. Vincent Blondel, le recteur de l'UCLouvain y voit deux atouts majeurs:

" C'est très important d'avoir un bassin qui puisse être utilisé par les étudiants et le personnel dans le cadre d'une pratique sportive, y compris dans le chef d'étudiants sportifs de haut niveau, et puis c'est aussi un outil d'enseignement. Les étudiants en éducation physique, en kiné, ont besoin d'infrastructures telles que celles-là, de manière à pouvoir se former."

L'UCLouvain fait partie des universités les plus primées en termes de compétitions interuniversitaires, et cet équipement performant sur le campus sera de nature à renforcer cet avantage.