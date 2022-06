La première photo de Ryan Gosling en Ken pour le film "Barbie" fait le buzz

Il porte une veste en jeans très 80’s ouverte sur un torse nu, bronzé, musclé et même son caleçon est estampillé "Ken": c’est sûr Ryan Gosling est à fond dans son personnage pour le film "Barbie". Mais le plus drôle sur ce tout premier cliché dévoilé c’est la posture de l’acteur, sa mimique et surtout ses cheveux peroxydés. Des cheveux qui amènent certains à le comparer à "Fred Jones" le personnage blond dans le dessin animé Scooby-Doo.

Aux côtés de Ryan Gosling, c’est Margot Robbie qui incarne le rôle-titre de "Barbie". Parfaite en "Barbie Girl", comme en atteste une photo publiée il y a quelques semaines par Warner où elle pose dans une décapotable rose, l’actrice australienne suit tout de même un régime pour correspondre à la plastique de la célèbre poupée. D’autres acteurs viennent compléter le panel de Ken et Barbie dont la chanteuse Dua Lipa. Will Ferrell ("Zoolander", "Very Bad Cops") a également été annoncé au casting. Il jouera probablement le boss de l’entreprise Mattel.

Le film "Barbie" sortira en juillet 2023. Un projet réalisé par Greta Gerwig (Les filles du Docteur March), coécrit avec Noah Baumbach (Mariage Story) et coproduit par Margot Robbie et son mari.

Ce film devrait raconter les aventures d’une Barbie jugée pas assez "parfaite" qui part explorer le monde réel. Un pitch peu farfelu. On nous promet pourtant un projet dans l’air du temps, voire féministe et surtout inattendu. Margot Robbie elle-même confiait dans une interview en 2020 : "Notre objectif, c’est que peu importe ce à quoi vous pensez, nous vous offrirons quelque chose de complètement différent […] Le truc auquel vous ne vous attendiez pas."