La première performance de Blink-182 de retour avec Tom DeLonge à Coachella

Blink-182 s’est produit en live pour la première fois depuis sa reformation avec Tom DeLonge, lors d’un set de 50 minutes dans le cadre du Festival Coachella 2023.

La participation du groupe au festival a été annoncée à la dernière minute par DeLonge, ce 13 avril. Le groupe devait initialement présenter sa nouvelle mouture le mois dernier, mais la première partie de sa tournée de come-back, prévue en Amérique du Sud et au Mexique, a été reportée après que Travis Barker se soit blessé à plusieurs reprises au doigt.

Le concert de Blink-182 à Coachella a débuté par l’emblématique "Family Reunion" de 1999, puis avec d’autres classiques comme "Anthem Pt. 2", "Feeling This", "What’s My Age Again ?" et "The Rock Show" qui ont occupé la première moitié du concert, tandis que des perles comme "I Miss You" et "All The Small Things" ont fait leur apparition dans la seconde partie du concert.

Au milieu de ces tubes, on a pu entendre pour la première fois sur scène le récent single de Blink-182, "Edging", qui devrait figurer sur leur neuvième album à venir, ainsi que la première interprétation de "Aliens Exist" par Tom depuis 2001. Lors de l’interprétation de la chanson de clôture "Dammit", Mark Hoppus a inséré le refrain de "No Scrubs" de TLC dans le pont.