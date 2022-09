La Première ministre britannique Liz Truss participera à la première réunion de la Communauté politique européenne

Outre les 27 Etats membres de l’Union, sont conviés les dirigeants des six pays des Balkans occidentaux (Albanie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Macédoine du Nord, Monténégro et Serbie), du Royaume-Uni, de la Norvège, de la Suisse, de l’Ukraine, de la Moldavie, de l’Islande, de la Géorgie, de la Turquie, de l’Arménie, de l’Azerbaïdjan et du Liechtenstein.

La première réunion, à laquelle participeront Charles Michel et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen se tiendra au niveau des chefs d’Etat et de gouvernement le 6 octobre à Prague à la veille d’un sommet des Vingt-Sept le 7 octobre.

La CPE doit consister en une session plénière, des tables rondes, des rencontres bilatérales et un dîner de clôture. L’UE assure que cette instance n’est pas une solution alternative à l’élargissement du bloc.