La première image de Johnny Depp en Louis XV dans "Jeanne du Barry"

Johnny Depp débarque dans le cinéma français en incarnant le rôle du roi Louis XV dans "Jeanne du Barry" de Maïwenn.

Malgré sa récente victoire au tribunal, Johnny Depp reste écarté d’Hollywood et viré de ses films. Toutefois, la réalisatrice française Maïwenn, à qui on doit "Polisse" et "Mon Roi", a choisi l’acteur afin qu’il prête ses traits à Louis XV dans son prochain film, "Jeanne du Barry".

Dans ce récit historique, Maïwenn incarne elle-même le rôle de Madame du Barry, une des plus célèbres courtisanes de la monarchie française qui deviendra la dernière favorite de Louis XV, un roi à la réputation ambiguë incarné par Johnny Depp. Sur la première image officielle du film, l’acteur devenu Louis XV apparaît les yeux bandés, ce qui évoque l’allégorie de la justice.

Le film est actuellement en tournage et il s’agit du premier grand projet cinématographique de Depp depuis "Minamata" où il jouait le rôle du photographe W. Eugene Smith.