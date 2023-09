La première guitare Gibson Les Paul de Slash (Guns N' Roses) en vente aux enchères

La guitare Les Paul de Slash, la "Hunter Burst", qui a été utilisée pour écrire le premier album emblématique de Guns N' Roses, Appetite For Destruction, est vendue aux enchères pour 1 million de dollars.

La guitare, avec laquelle Slash s’est également produit sur scène en 1985-86, a finalement été vendue en juillet 1986 et est depuis exposée au Rock And Roll Hall Of Fame.

Il l’a achetée chez Guitars R Us et elle a été équipée de micros Seymour Duncan, selon l’annonce. La guitare est également accompagnée de divers documents de provenance et de certificats d’authenticité.

Les enchères sur l’instrument seront clôturées le 22 septembre, et vous pouvez consulter l’annonce ici.