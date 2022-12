La Première fête le réveillon du Nouvel An en musique dans "La Fièvre du 31"

L'équipe de La Première fête dignement le passage vers la nouvelle année ! Sortez les paillettes et cotillons à l'écoute de La Fièvre du 31, une émission animée par Charlotte Dekoker.

Le 31 décembre, jour de la Saint-Sylvestre, ne l’appelez plus Charlotte Dekoker mais… DJ La foudre ! Sa mission : vous faire danser pendant trois heures avec la complicité des animateurs de La Première et de Vincent Van der Vennet. Préparez vos plus beaux déhanchés et oubliez 2022 avec le meilleur du disco, du rock et de la pop. En cours de soirée, Jérôme Colin, Véronique Thyberghien, François Heureux ou encore Élodie de Sélys tentent de convaincre notre DJ de diffuser LEUR disque dans La Fièvre du 31.