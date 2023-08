La Première fait sa rentrée : découvrez les nouveautés radio et podcasts de la saison 2023-2024

La Première couvre plus que jamais l’actualité culturelle et socio-politique avec une nouvelle émission théâtrale et une diffusion du podcast Le Tournant le vendredi. Vos émissions préférées font également leur retour à l’antenne, et se poursuivent en podcast, à côté de nouvelles séries à écouter partout et quand vous le voulez. Découvrez ci-dessous les nouveautés de la rentrée.

Après une saison estivale riche d’une collection massive de séries de podcasts, La Première vous donne rendez-vous en radio et en podcasts pour vos rendez-vous d’information politique, économique, sociale et culturelle.

La Première vous concocte des séries et enquêtes passionnantes sur des affaires intrigantes ou sur des questions au cœur de vos préoccupations quotidiennes.

Une nouvelle émission débarque aussi chaque samedi de 14h à 15h : Kiosk a l’ambition de tenir l’affiche sur l’actualité des arts de la scène. Plongez dans l’envers du décor des petites et grandes productions grâce aux billets et chroniques sur les pièces et spectacles à ne pas manquer en Wallonie et à Bruxelles.

Les trois coups ont retenti… la saison 2023-2024 de votre radio à l’esprit clair est lancée !