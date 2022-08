La Première est sur Instagram : découvrez davantage de contenus exclusifs

La Première poursuit sa déclinaison digitale en rejoignant Instagram ! Abonnez-vous à @lapremierertbf pour découvrir encore plus de contenus... et les coulisses des émissions.

Vous pouviez déjà suivre La Première sur le web, sur Facebook et sur Twitter. Retrouvez désormais l'essentiel de la chaîne sur son compte Instagram.

La rentrée 2022 est bien chargée sur La Première. Outre les nouvelles émissions qui animeront votre quotidien, les nouveaux podcasts à écouter partout et par tous les temps, l'arrivée de Matin Première sur La Trois, les auditeurs et auditrices pourront s'informer davantage sur l'actualité et enrichir leur culture sur Instagram. Photos, vidéos, stories, Reels de vos émissions fétiches alimenteront au quotidien le compte. Une bonne manière de plonger synthétiquement dans les grandes questions sociétales, de manière aussi didactique que ludique.

► En plus du meilleur de l'antenne et des podcasts, retrouvez des contenus exclusifs : coulisses, réponses aux questions du public, et moments d'antenne marquants ou cocasses qui vous auraient échappé. Vous verrez vos journalistes, animateurs et animatrices sous un autre jour en rejoignant le compte Instagram de La Première.