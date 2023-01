La première émission Soundtrack avec Laurent Debeuf à réécouter

Laurent Debeuf donnait ce dimanche 8 janvier sa première émission Soundtrack entre 9h et midi. Réécoutez ce rendez-vous qui retraçait les grands événements qui nous attendent cette année, qui reprenait l’interview exclusive de Dave Gahan de Depeche Mode par Dominique Ragheb et qui évoquait Iggy Pop, qui sortait vendredi dernier (6 janvier) son album Every Loser. Laurent Debeuf est aussi revenu, avec Dominique Ragheb et Laurent Rieppi, sur le tout dernier single de Peter Gabriel, "Panopticom".

Parmi les autres nouveautés de cette émission, la séquence Micro-Sillon de Walter De Paduwa. Elle était consacrée cette semaine à Joe Cocker – Mad Dogs & Englishmen et comment Leon Russell a tiré parti de la popularité naissante de Joe Cocker avec l’énorme tournée qui a suivi. Une séquence à retrouver le dimanche, sur antenne, à 10h45 et en vidéo sur Auvio et les réseaux sociaux de Classic 21.