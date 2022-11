La première édition du salon Antica Brussels se déroulera en avril à Tour &Taxis

Un premier salon Antica Brussels se déroulera à Bruxelles du 19 au 23 avril 2023 à Tour & Taxis, ont annoncé mardi les organisateurs d’Antica Namur.

Le concept, bien connu des amateurs d’art, s’exporte au sein de la capitale en raison d’une demande tant de la part des professionnels que des visiteurs "depuis de nombreuses années".

"Dans une formule dynamique de cinq jours, du mercredi 19 au dimanche 23 avril 2023, Antica Brussels surfera sur les forces qui font la renommée et le succès de son édition namuroise : la qualité, l’éclectisme et la convivialité", précisent les organisateurs.

Antica Namur, qui célèbre cette année sa 45e édition, est consacré chaque année aux arts décoratifs, tableaux, bijoux et mobilier. L’événement accueille chaque année des dizaines d’exposants venus du Luxembourg, de France, d’Allemagne, d’Espagne et d’Italie à Namur Expo. En 2021, plus de 20.000 visiteurs avaient foulé les allées de la foire d’art et d’antiquité namuroise.