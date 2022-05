La première édition du festival du Nouveau Bauhaus européen du 9 au 12 juin, au Mont des Arts et dans toute l’Europe

Ensuite, la foire proposera aux visiteurs de découvrir les projets soutenus par le NEB. Ils pourront notamment y découvrir des prototypes, des initiatives citoyennes ou encore des recherches innovantes. Une partie fixe rassemblant 40 projets se tiendra à la Gare maritime alors qu’une partie mobile composée de 60 autres projets se déplacera dans quatre lieux de la capitale belge.

Enfin, la fête invitera ses spectateurs au Mont des Arts pour découvrir plus de 35 créations artistiques, concerts, performances ou ateliers interactifs. Les Ukrainiens de Patsyki z Franeka, l’initiative One star, one destiny — qui accueille les jeunes en situation socio-économique précaire —, et le projet artistique interactif Phonofolium seront de la partie. "Nous voulions que ce festival ne soit pas uniquement un lieu de discussion et d’innovation mais également un moment de célébration pour les familles", a expliqué Paola-Erica Momoli, cheffe du service de communication à la direction générale Recherche et innovation de la Commission européenne. "Les installations du festival ont été pensées pour être durables et seront recyclées une fois l’événement terminé."