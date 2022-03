La première édition des Urban Sessions Brussels diffusée sur la RTBF

Du 30 juin au 3 juillet, Bruxelles donne rendez-vous aux amateurs de BMX freestyle, de sport d’action et de culture Urbaine pour les Urban Sessions Brussels, un rendez-vous de 4 jours au parc Josaphat de Schaerbeek. Une manifestation qui sera diffusée par la RTBF.

Ces Urban Session bruxelloises seront notamment marquées par la compétition internationale UCI de BMX freestyle (hommes et dames) mais pas seulement. Ce festival gratuit proposera beaucoup d’autres sports comme le Parkour, le Breakance et le Skateboard mais également d’autres activités autour du Steet Art avec musique, food trucks et activités pour enfants.