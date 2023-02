La première déclaration de Tedesco à la tête des Diables : "Nous étions immédiatement sur la même longueur d'onde"

Domenico Tedesco a été officialisé comme le nouveau sélectionneur des Diables Rouges. L'Allemand succède officiellement à Roberto Martinez. Via un communiqué, il a réagi à sa signature. “J’ai eu un bon sentiment lors de notre première discussion et nous étions immédiatement sur la même longueur d’onde. Je suis vraiment motivé et je suis très impatient de commencer. C’est un grand honneur pour moi d’être le nouvel Entraîneur fédéral de la Belgique.”

Frankie Vercauteren, nommé directeur sportif de l'Union Belge, a également réagi par voie de communiqué : " Je suis très enthousiaste à l’idée de relever cette nouvelle étape importante dans mon parcours professionnel, que je préparais depuis un certain temps déjà. Entre 2008 et 2009, j’ai déjà travaillé pour l’URBSFA, mais j’ai pu remarquer que celle-ci a fortement évolué entre-temps dans le sens positif du terme. La Belgique a aussi la chance de pouvoir compter sur de nombreux talents depuis ces dernières années, mais il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers et il est de notre devoir de préparer l’avenir. Ce n’est pas suffisant d’être fort sur le papier ; le plus important est de traduire nos qualités en réalisant des résultats sur le terrain, et ce, avec toutes nos équipes nationales. Cela doit être notre ambition."