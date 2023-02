La première de l'Hérodiade de Jules Massenet à La Monnaie en 1881

Bruxelles, 1881, la première de l'Hérodiade de Jules Massenet a lieu à La Monnaie. La première fait sensation à Bruxelles, et le public encense le compositeur français.

Jamais première n’a fait à ce point sensation à Bruxelles. Jamais non plus on ne vit réunit autant de notabilités de tous les mondes.

Voilà ce que l’on peut lire dans le Journal de Bruxelles le 21 décembre 1881 quelques jours seulement après la création de l’Hérodiade de Massenet. Il faut dire que c’est un événement que d’accueillir l’œuvre inédite d’un compositeur dont le succès n’est plus à faire. Ce sera d’ailleurs là le point de départ de la longue chronique musicale de l’indépendance belge. La direction de la Monnaie est-elle téméraire ? Pas pour tout le monde ! Massenet est à la fois un gage de qualité et de public.

Mais pourquoi et comment Bruxelles s’est-elle vue attribuer la primeur de l’Hérodiade ? La réponse tient en deux éléments. Le premier est sans aucun doute la faible quantité de maisons d’opéra à Paris qui ne peut offrir suffisamment de possibilités de représentations au grand nombre de compositeurs français de qualité. La seconde raison peut quant à elle prêter à sourire et tient en un mot : le train.

Le réseau ferroviaire français permet à de nombreuses personnes de la province de monter à la capitale pour y assister à des événements culturels. Résultat : les œuvres restent plus longtemps à l’affiche et réduisent donc encore plus le nombre d’opportunités pour les jeunes compositeurs français. Voilà, du moins, le constat de l’époque. Ce qui est certain, c’est que le réseau belge permet aux musiciens français de venir rapidement à Bruxelles et leur ouvre de nouvelles portes. Toute la jeune génération française n’hésitera d’ailleurs pas à venir régulièrement chez nous pour y créer des œuvres où y faire représenter des œuvres nouvelles, peu de temps après la création française.

Il faut ajouter à cela que le public belge, dans cette période allant de 1870 au début de la Première Guerre mondiale, est également plus réceptif aux œuvres modernes, accueillant généralement plus chaleureusement ces musiques nouvelles. À ce sujet, on trouve, de nouveau dans l’Indépendance Belge, cette remarque d’une remarquable justesse : "Hérodiade donne en quelque sorte le signal de la décentralisation amenée par la force des choses, et l’on reconnaîtra qu’elle ne pouvait pas être plus brillamment inaugurée", le critique ajoute alors, avec un sourire en coin : "il faudra bien que Paris s’accoutume à n’être plus l’unique centre de production d’ouvrages lyriques pour la France et les pays qui participent à son mouvement intellectuel".