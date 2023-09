La première de Grégoire Munster dans une WRC : "C'est un truc de fou, les virages arrivent tellement vite !"

Le Rallye du Chili, c'est le onzième rendez-vous du championnat du monde des rallyes (WRC) durant cette saison 2023. Une manche importante et particulière pour le Belge Grégoire Munster, qui roule sous licence luxembourgeoise, au volant d'une WRC1 pour la première fois.

"Quand on est arrivé au bout du shakedown, on avait envie de se pincer. On se demandait si on n'était pas toujours dans notre lit à l'hôtel en train de rêver. C'est un truc de fou. Les virages arrivent tellement vite, il faut adapter les freins dans les notes. C'est un rêve qui devient réalité avec mon copilote Louis Louka. On avait la banane durant tout le shakedown. C'est difficile de faire mieux. Ca va tellement vite. Il y a pas mal de grip latéral également. Le shakedown était sinueux, on pouvait lancer la voiture dans des virages fort serrés. C'est très impressionnant", introduit Munster.

"On veut terminer le rallye, faire les kilomètres, prendre l'expérience. C'est un rallye très compliqué, on a eu un peu de mal durant les reconnaissances. Tous les virages sont cachés, c'est difficile d'anticiper à quelle vitesse on va arriver dessus. Si on peut faire quelques chronos sympas, on prendra bien sûr. On a envie de montrer qu'on en vaut la peine face à des pilotes beaucoup plus expérimentés. Si on fait un bon temps, ça fait directement parler. D'un autre côté, si on fait une erreur, ça ne sera pas positif. Il faut choisir ses spéciales, être régulier et montrer une progression. On va partir derrière le premier jour. On risque d'être en ouverture de route pour le samedi et le dimanche. Durant le shakedown, on est passé de deux secondes au kilomètre à environ une seconde. Si on peut garder cette constance, ça montre que c'est l'écart qu'on doit avoir", poursuit-il.