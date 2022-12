La première boutique de cannabis est ouverte à New York.

Ils étaient plus d’une centaine à se presser dans les locaux aux allures de boutique branchée de l’association Housing Works, une organisation à but non lucratif, la première à avoir ouvert sous licence de l’Etat de New York, sur 36 autorisations délivrées depuis le 21 novembre. "La première vente de cannabis légal pour adultes représente un jalon historique pour l’industrie du cannabis à New York", s’est félicitée la gouverneure démocrate du quatrième Etat des Etats-Unis, Kathy Hochul.

La dirigeante s’est réjouie dans un communiqué : "Aujourd’hui n’est que le début".

"Nous poursuivrons nos efforts pour faire de l’Etat de New York un modèle national pour un secteur sûr, équitable et pour le plus grand nombre."

Derrière cette première boutique officielle opère l’association Housing Works, qui aide des personnes séropositives, d’anciens détenus et des SDF. Car l’immense Etat de New York, dont le territoire s’étend jusqu’au Canada et aux Grands Lacs, veut accorder les 150 premières licences à des personnes condamnées dans le passé pour possession ou vente de cannabis.