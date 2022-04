La première belge d’Alaphilippe et Evenepoel sur la Flèche Brabançonne (Direct vidéo à 15h10)

Coincée entre l’Amstel et Roubaix cette année, la Flèche Brabançonne ne joue pas son rôle de pivot habituel entre les flandriennes et les ardennaises. La faute aux élections présidentielles françaises qui ont bousculé le calendrier cycliste. La semi-classique belge reste un rendez-vous attendu à l’approche des courses wallonnes. Pour Remco Evenepoel et Julian Alaphilippe, ce sera le premier test sur le sol belge en 2022 avant la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège.