La première bague commerciale totalement en diamant de laboratoire créée à Anvers

Ton Janssen, PDG Dutch Diamond Group, s’est exprimé dans un communiqué : "Cette bague est un exemple de la façon dont l’ancien savoir-faire et la nouvelle technologie sont combinés pour créer quelque chose de vraiment unique. Le défi était encore plus grand, car il s’agissait cette fois d’une commande d’une véritable bague portable personnalisée et adaptée au client. DD Group a une solide réputation dans la fabrication de certains des produits les plus difficiles à partir de diamants de laboratoire. L’échec n’était pas une option et quand vous commencez cela, vous savez que c’est un travail d’amour, de passion et beaucoup de travail.”

La dose de travail est colossale pour un bijou :

Le prébroyage a pris environ 80 heures

les facettes ont pris près de 300 heures

le polissage intérieur, le plus dur, a pris plus de 750 heures

Le prix n’a pas été dévoilé mais la bague terminera son parcours en Chine, où le client pourra porter la première bague entièrement en diamant synthétique.