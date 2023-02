La première arène EVA, Esport Virtual Arenas, s’installe à Saint-Georges en province de Liège

La première arène EVA s’installe à Saint Georges sur Meuse et vous offre pas moins de 500 m2 pour vous essayer dans la réalité virtuelle.

Différentes formules vous seront proposées : par exemple After-H est un jeu de tir compétitif par équipe se déroulant dans un monde postapocalyptique, AFTER-H ZOMBIES. Une station spatiale abandonnée sur un Astéroïde grouillant de zombies.

Ici, on vous offre un espace de 500 m2 et vous partez muni d’un casque de réalité virtuelle et un pistolet connecté. A vous l’aventure.

Cette manière de jouer demande un investissement physique important.

Si l’aventure vous tente, RDV sur le site EVA

Il faut compter 25€ pour jouer 45 minutes.

Le centre se situe sur la chaussée verte, nº96 à St-Georges.