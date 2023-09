La première apparition de David Bowie à la télévision : une protestation contre la cruauté envers les hommes aux cheveux longs

Au début de l’année 1964, un article est paru dans l’Evening News and Star. Rédigé par le journaliste Leslie Thomas et intitulé "For Those Beyond The Fringe" (Pour ceux qui sont en marge), l’article était centré sur une interview de David Jones, de Plaistow Grove, Bromley, président à 17 ans d’une organisation de lobbying nouvellement créée.

"Vous êtes chevelu ?" demande Thomas. "Si oui, êtes-vous fier de l’être et voulez-vous le rester ? Et en avez-vous assez que l’on se moque de vous ? Si c’est le cas, rejoignez une nouvelle société créée spécialement pour vous et d’autres personnes chevelues".

"Quiconque a le courage de porter ses cheveux jusqu’aux épaules doit vivre l’enfer", explique le président Jones, alias le futur David Bowie. "Il est temps que nous soyons unis et que nous défendions nos boucles. Tout le monde se moque de vous dans le bus, et si vous passez devant des ouvriers qui creusent la route, c’est un meurtre !".

L’association est une invention, bien sûr. Après avoir essuyé un refus de la part de Mike Smith de Decca Records (l’homme qui avait également rejeté les Beatles) le mois de septembre précédent, Jones et son manager de l’époque, Leslie Conn, ont compris qu’ils ne pouvaient pas compter sur l’industrie du disque pour reconnaître leur génie et qu’un moyen plus rapide d’accéder à une plus grande notoriété serait de susciter la controverse.

Et ça a marché. À la suite de l’interview, Jones et les autres membres de l’International League for the Preservation of Animal Filament (ensuite rebaptisée The Society for the Prevention of Cruelty to Long-haired Men) sont invités à participer à l’émission phare Tonight Programme de la BBC, animée par le légendaire Cliff Michelmore.

"Il faut que tout cela cesse ! Ils en ont assez !" s’exclame Michelmore dans son introduction. "Les vers sont en train de tourner, la rébellion des cheveux longs est en marche. Ils en ont assez des persécutions, ils en ont assez des railleries, ils en ont assez de perdre leur emploi, ils en ont assez d’être renvoyés de l’université, ils en ont assez d’être renvoyés de l’école, ils en ont assez même de se voir refuser l’aide sociale."

"Alors, avec un noyau d’amis, Davey Jones, 17 ans, vient de fonder la Société pour la prévention de la cruauté envers les hommes aux cheveux longs. Nous y voilà. Hommes aux cheveux longs, vous devez avoir des cheveux de 15 cm de long avant de pouvoir adhérer ?"

"Eh bien, je pense que nous avons dépassé ce stade", répond Bowie.

Michelmore : "Ah bon ?"

Bowie : "Oui."

Michelmore : "Maintenant, qui a été cruel avec vous ?"

Bowie : "Eh bien, je pense que nous sommes tous assez tolérants, mais ces deux dernières années, nous avons entendu, euh, des commentaires comme "Chérie !" et "Puis-je porter ton sac à main ?" lancés à notre encontre, et je pense que cela doit cesser maintenant."

Michelmore : "Mais cela vous surprend-il que l’on vous fasse ce genre de commentaires ? Parce qu’après tout, vous avez des cheveux très longs, n’est-ce pas ?"

Bowie : "Oui, c’est vrai. Ce n’est pas si mal, vraiment".

La discussion continue ainsi pendant quelques minutes et, même s’il ne s’agit pas de l’intervention la plus percutante que vous verrez jamais, c’est une pièce historique fascinante.