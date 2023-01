La première actrice trans à recevoir un Golden Globe a enfin eu sa standing ovation

L’année dernière, le palmarès des Golden Globes avait notamment récompensé Michaela Jaé Rodriguez comme meilleur actrice pour son rôle dans la série Pose. Mais la cérémonie n’avait pas eu lieu au vu de la pandémie. Elle était présente ce lundi soir pour l’édition 2023 et a eu droit à une émouvante standing ovation.

C’était un moment historique pour la visibilité des personnes trans aux Golden Globes l’an passé. Pour la première fois en 79 ans d’existence, l’association de la presse étrangère à Hollywood décernait un prix à une personne trans, celui de meilleure actrice dans une série dramatique à Michaela Jaé Rodriguez pour son rôle de Blanca Evangelista dans la dernière saison de Pose de Ryan Murphy.

Et c’est grâce à Ryan Murphy justement que ce moment a eu lieu. Comme le rapporte le magazine britannique Stylist, le réalisateur et producteur s’est arrangé pour faire vivre ce moment tant attendu. Invité sur scène pour recevoir un prix pour l’ensemble de ses réalisations (Glee, American Horror Story, Pose ou encore Monster : The Jeffrey Dahmer Story...), il a choisi de mettre la lumière sur les stars LGBTQIA + plutôt que de parler de lui en livrant un discours fort : "

"C’est difficile d’être un enfant LGBTQ […] On vous dit souvent que vous ne deviendrez jamais rien, vous devez cacher votre lumière pour survivre. Mais pour ces enfants qui regardent, ce soir, je propose MJ et Billy et Niecy et Matt et Jeremy comme exemples de possibilité. […] Ma mission était de prendre les invisibles, les mal-aimés, et d’en faire les héros que j’ai hâte de voir mais que je n’ai jamais vus dans la culture pop."