La Première à la Foire du Livre de Bruxelles : découvrez nos émissions spéciales, podcasts et invités de prestige

Après deux ans sans ce rendez-vous incontournable de la littérature, la Foire du Livre entame un nouveau chapitre de son existence. La Première est de la partie et vous fera vivre cet événement culturel phare en direct de Tour & Taxis. Découvrez les émissions et surprises qui vous attendent sur le stand de la RTBF.

Du 30 mars au 2 avril la Foire du Livre de Bruxelles s’ouvrira au public et aura pour thème "Osons l’imaginaire". Elle met à l’honneur la science-fiction, les dystopies et tous les genres littéraires. Mais aussi les régions et territoires de la France, au travers de ses 'Lettres'.

La RTBF s’associe à l’événement et s’installe avec ses équipes au cœur de la Foire pour proposer des contenus multiples sur ses antennes et plateformes. Le stand RTBF se digitalise et devient un lieu de rencontres en mettant notamment à disposition du public des bornes Podcasts. Assistez également aux émissions sur place : dans un studio ouvert, les animateurs de La Première recevront des invités de prestige mais aussi de nouvelles plumes talentueuses. Sans oublier la remise du Prix Première 2023 le 30 mars à l'un des dix finalistes sélectionnés soigneusement par un jury de lecteurs.

Le stand de la RTBF à la Foire du Livre c'est :

21 émissions en direct et en public, dont 8 émissions spéciales

Des débats thématiques et des rencontres d'auteurs à vivre sur place

Le Prix Première

Et aussi un concours pour remporter un séjour au Maroc (Plus d'infos dans la Newsletter du 31 mars et sur le stand de La Première : Magasin 1 - Stand 139). L’entrée à la Foire du Livre est gratuite. Inscription préalable sur www.flb.be.

Découvrez le programme des émissions en direct de La Foire du Livre :