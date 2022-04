La préface de Liège-Bastogne-Liège :  Les détails d'un parcours où Wout van Aert se donne "une petite chance de gagner"

Au total, il y aura 10 ascensions répertoriées sur un parcours qui ne cesse de monter et descendre. La Côte de la Roche-en-Ardenne (2,8 km à 6.2%) sera la première, après un peu plus de 70km. Puis, le peloton passera sur la Côte de Saint-Roch (1,0 km à 11.2%) et ses pentes très raides. Les choses sérieuses commenceront probablement à un peu moins de 90 kilomètres de l’arrivée avec le quadruple enchaînement : Côte de Mont-le-Soie (1,7 km à 7.9%), Côte de Wanne (3,6 km à 5.1%), Côte de Stockeu (1,0 km à 12.5%) et Côte de la Haute-Levée (2,2 km à 7.5%). Après cette tétralogie, les quatre dernières difficultés seront regroupées dans les 50 derniers kilomètres : le long Col du Rosier (4,4 km à 5.9%), la Côte de Desnié (1,6 km à 8.1%), la célèbre Côte de La Redoute (2,1 km à 8.9%) et enfin la toujours décisive Côte de la Roche-aux-Faucons (1,3 km à 11.0%).

Dans ce menu, appétissant pour le téléspectateur et peut-être indigeste pour le coureur, nous serons particulièrement attentifs au passage dans Remouchamps et La Redoute. Pour sa dernière participation à la Doyenne, Philippe Gilbert y sera fêté, acclamé et très encouragé ! Autre point d’attention dans la dernière difficulté puisque la Roche-aux-Faucons est très souvent le point névralgique de la course.

Notons que pour les Dames, la 6ème édition sera une nouvelle fois donnée de Bastogne, avec au menu 142,1 km pour rejoindre Liège. Le peloton féminin empruntera la Côte de Mont-le-Soie, Wanne, la Haute-Levée et un final explosif.