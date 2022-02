La précision du VAR est-elle bénéfique au foot ?

Du côté de Chièvres, dans la province de Hainaut, Fabien nous partage son avis : "Je ne pense pas que le VAR soit bénéfique, loin de là, mais on ne juge plus que par ça. Je me demande pourquoi on met encore des arbitres sur le terrain vu qu’on ne les croit plus, on se réfère directement au VAR. L’arbitre et les juges de touche sont-ils encore nécessaires ? De plus, ça dépend aussi contre qui le VAR intervient. Je pense que c’est ce qui pose problème dans les dossiers de corruption pour l’instant dans le monde du football. "