La précarité de l’emploi pourrait réduire l’espérance de vie, selon une étude

Menées par l’institut Karolinska, en Suède, ces recherches se basent plus spécifiquement sur des données issues des registres de plus de 250.000 travailleurs suédois âgés de 20 à 55 ans, collectées entre 2005 et 2017. Les personnes concernées ont toutes travaillé dans des conditions précaires avant de profiter de conditions de travail plus sûres.

Publiés dans le Journal of Epidemiology and Community Health, les résultats suggèrent que la précarité de l’emploi est susceptible d’accroître le risque de décès prématuré. "C’est la première étude qui montre que le passage d’un emploi précaire à un emploi sûr peut réduire le risque de décès. Cela revient à dire que le risque de décès prématuré est plus élevé si l’on continue à travailler dans des emplois sans contrat de travail sûr", explique Theo Bodin, chercheur à l’Institut de médecine environnementale de l’Institut Karolinska, dans un communiqué.